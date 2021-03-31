В Самарской области слесарь по ремонту оборудования умер на рабочем месте

В совершении указанного преступления подозреваются два работника предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие установило, что в октябре 2020 года на одном из предприятий в Безенчукском районе рабочий получил травмы несовместимые с жизнью.

- Слесарь по ремонту оборудования получил ожоги 2-3 степени, в результате короткого замыкания, возникшего при ремонте оборудования насосной станции. От полученных травм мужчина скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следствием установлено, что причиной несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация производства работ, а также на предприятии отсутствовали в полном объеме средства индивидуальной защиты, необходимые при выполнении данного вида работ.

В настоящее время под подозрение в нарушении требований охраны труда попали два сотрудника муниципального предприятия. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.