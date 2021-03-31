В Самаре живодёра, который убил котенка на глазах у ребенка, отправили в колонию на три года

За убийство беззащитного животного самарец отправился в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары признал жителя Самары виновным в жестоком обращении с животным, а также в совершении кражи в доме своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

- Установлено, что 8 октября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил котенка об стену, после ссоры со своей подругой. Расправу над животным видели соседи, среди которых был ребенок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Кроме того, 24 декабря 2020 года, он же совершил кражу в квартире своего знакомого. Мужчина украл 2 мобильных телефона, планшет и продукты питания на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Подсудимому вынесли приговор по п.б ч.2 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка» и по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он пронзительно пискнул и больше не шевелился»: в Самаре котенка убили на глазах у ребенка

Так пьяный мужчина решил отомстить своей девушке (подробности)