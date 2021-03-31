В Самарской области жертвами коронавируса стали еще 10 человек

За 9 дней скончались 82 человека с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Всего в регионе, по данным на 31 марта, зарегистрировано 55 731 случаев заболевания.

Из общего числа заболевших, 52 443 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за прошедший день выздоровели еще 194 человека.

В Самарской области девять дней подряд наблюдается от 6 до 12 смертей за сутки. По данным на 31 марта, в регионе скончались еще 10 пациентов, у которых был коронавирус. Всего с начала пандемии умерло 1098 местных жителей.