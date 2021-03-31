В «ОДК-Кузнецов» усовершенствовали конструкцию газотурбинных двигателей

Методика создавалась для усовершенствования газотурбинных двигателей НК-36СТ и НК-37, используемых в составе газоперекачивающих агрегатов и электростанций

Специалисты самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» усовершенствовали конструкцию газотурбинных двигателей большой мощности. Благодаря новой разработке подача масла стала наиболее эффективной, а конструкция силовой установки стала еще надежнее.

- Новое решение позволяет определить оптимальные геометрические параметры деталей, обеспечивающих подвод смазки в зону наибольшего тепловыделения роторных подшипников, что повышает надежность узлов, - рассказали специалисты самарского двигателестроительного предприятия.

Чтобы создать газотурбинный двигатель у технических специалистов уходят годы работы, но при этом срок дальнейшей эксплуатации исчисляется десятилетиями. За это время совершенствуются способы производства и оборудование, поэтому повышение надежности и совершенствование конструкции изделий – это непрерывная работа на предприятии.