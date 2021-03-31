В Самаре контрольно-счетная палата проведет проверку в мэрии, МП «Благоустройство» и в ООО «СамараАвтоГаз»

Ранее прокуратура вынесла мэру Самары представление за нарушения требования контрактной системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По обращению городской прокуратуры в Самаре контрольно-счетная палата проведет проверку законности и обоснованности действий администрации города, МП «Благоустройство» и ООО «СамараАвтоГаз». Об этом стало известно из плана работы КСП на 2021 год.

Согласно документу, в 1-2 квартале 2021 года КСП по городу Самара проведет проверку законности расходования средств муниципального предприятия городского округа Самара «Благоустройство» на организацию, содержание и модернизацию полигонов для складирования снежных масс в зимний период 2020-2021 года.

Также в обозначенный период сотрудники КСП проведут проверку эффективности распоряжения имуществом Самары и муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» в части экономической обоснованности его передачи ООО «СамараАвтоГаз» в 2020 году.

Во втором квартале 2021 года будет проведена проверка деятельности администрации города Самара, в части соблюдения требований бюджетного законодательства по факту расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года», которая распланирована до 2024 года.