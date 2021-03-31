В Самаре бывшего полицейского приговорили к реальному сроку за взятку

В Самаре бывший сотрудник полиции получил реальный срок заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему начальнику отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Самаре Дмитрию Плясунову, которого обвиняли в получении взятки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, Плясунов в августе прошлого года на перекрестке улицы Дальняя и Московское шоссе в автомобиле получил взятку в 140 тыс. рублей. За это он обещал не штрафовать продавцов алкоголя, если те нарушат законодательство.

Суд признал бывшего полицейского виновным и приговорил его к 2 годам 6 месяцем лишения свободы в колонии общего режима.

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