Самарский бизнесмен чуть не лишился трех автомобилей Subaru за долги перед государством

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская проектная фирма накопила долг перед государством в размере 217 тысяч рублей. Владелец компании не спешил оплачивать задолженность, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам.

- В рамках исполнительного производства, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Subaru Forester и 2-х автомобилей Subaru Impreza XV, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

После наложения запрета на собственность, компания выплатила задолженность в полном объеме.