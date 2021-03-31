В Самаре "заминировали" здание, где находится приемная депутата Госдумы РФ Хинштейна

В Самаре "минировали" здание, где находится приемная депутата Хинштейна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания по адресу Красноармейская, 17, где находится приемная депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Как написал сам депутат в своем telegram-канале, в 14:34 в среду, 31 марта, группой разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области было обследовано здание. "Опасных предметов не обнаружено, вызов признан ложным", - написал сам депутат.

Из здания было эвакуировано 60 человек еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в Самаре "минировали" автомобиль самарского блогера Ольги Пауловой.