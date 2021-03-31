В Самаре адвокат обманула своих клиентов и попала на год в колонию общего режима

Женщину задержали при получении взятки от клиентки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре адвоката осудили за покушение на мошенничество и приговорили к одному году лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как следует из материалов уголовного дела, адвокат убедила свою клиентку в реальной возможности помочь её супругу, осужденному за сбыт наркотиков.

- За денежное вознаграждение в размере 350 000 рублей адвокат пообещала способствовать в заключении с органом предварительного расследования досудебного соглашения о сотрудничестве с ее супругом и в неприятии мер следователем по наложению ареста на имущество. Но реальной возможности исполнить обещание у нее не было, - рассказали в областной прокуратуре.

Сотрудники регионального УФСБ задержали мошенницу при получении взятки от клиентки. Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на один год в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.