Студенты самарского политеха сделали 42 кг мороженного по собственному рецепту

В Политехе готовят мороженое по собственной рецептуре

В Самарском государственном техническом университете студенты изготовили 42 кг мороженого по собственному рецепту вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета.

Мороженое готовят на кафедре Технология пищевых производств и биотехнологий. Основная цель приготовления - научить студентов производству мороженного. В состав политеховского мороженого входят деревенское молоко (9% жирности), цельное сухое молоко (26% жирности), сливки (33% жирности), желатин, сахар и ванилин.

– Наша задача – обучить ребят базовым технологиям производства мороженого. Экспериментировать решили со сливочным, потому что приготовить его проще всего. Чтобы десерт получился идеальным, нельзя ни на шаг отступать от нашей рецептуры, - рассказала директор комбината питания Самарского политеха Лела Читанава.