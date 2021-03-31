В Самаре бесследно исчезла девочка с необычным именем

В Самаре разыскивают девушку Сабрину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре разыскивают несовершеннолетнюю девочку Сабрину Минееву. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

17-летняя Сабрина ушла из дома, который располагается в Железнодорожном районе Самары, 30 марта, и до настоящего момента не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 17 лет, рост 165 см, волосы черные до плеч, карие глаза. Тех, кому что либо известно о ее местонахождении, просят сообщить в отдел полиции №9 Управления МВД России по городу Самаре по телефону 8 (846) 373-73-51 или в ближайший отдел полиции по телефону 112.