Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Самарской области

Для увеличения покрытия сети 4G (LTE) в Самарской области Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В результате абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

Руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов:

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной. Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети».

Для рассмотрения объектов недвижимости для размещения оборудования связи Билайн, собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефонам + 7 905 018-50-04 или в любое время отправить заявку на электронный адрес aaromanko@smr.beeline.ru.

Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что гарантирует соблюдение норм, предусмотренных законом.