Жители Самары получили новый способ оплачивать электроэнергию

Оплачивать электричество теперь удобнее

В АО «СамГЭС» усовершенствовали работу мобильного приложения для Android и iOS. Теперь самарцы могут оплачивать электроэнергию с помощью платежных систем Google Pay и Apple Pay.

- Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Вход в приложение осуществляется с помощью логина и пароля от личного кабинета на сайте или простой регистрации в приложении, - отмечают в компании.

Благодаря новому мобильному приложению АО «СамГЭС» потребители энергии могут в удобное для себя время оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, заказать сверку взаиморасчетов и передавать показания приборов учета.

Удобство приложения оценило уже более 15 000 горожан, а его скачивания растут каждый день.