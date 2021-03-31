В Самаре отец посадил на колени малолетнюю дочку, когда ехал за рулем

В Самаре стали активнее выявлять нарушения правил дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре оштрафовали молодого мужчину, который посадил на колени малолетнюю дочку, когда ехал за рулем автомобиля. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Нарушение полицейские увидели, когда мониторили интернет. В одной из групп в социальных сетях был пост с фотографиями, на которых видно, что водитель во время движения держал на коленях ребенка.

Как выяснилось, нарушение было допущено 26 марта вечером на улице Революционной. Годовалого ребенка он посадил на колени по просьбе матери. В дальнейшем установили личность водителя и оштрафовали на 3 тыс. рублей за неправильную перевозку детей.

Ранее в Самаре также оштрафовали водителя, который прокатил друга на капоте своего автомобиля. В регионе активнее стали выявлять нарушения после серии крупных аварий с большим количеством жертв. Одна из последних произошла 24 марта, когда в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи около Фрунзенского моста погибли трое молодых людей.