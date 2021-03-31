Тольяттинцы прислали губернатору более 300 предложений, что сделать на набережной

Начинаются работы по благоустройству набережной в Тольятти

Тольяттинцы направили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову более 300 предложений, что сделать на городской набережной.

Работы по благоустройству набережной начнутся через две недели. Губернатор призвал жителей города поделиться с ним мнением, какие нужны новые локации.

Горожане хотят сделать там велодорожки, спортивные и детские площадки, скейтпарк с фонтанчиками, а также сохранить клуб моржей. Глава региона отметил, что все предложения будут учтены.

В ближайшее время там начнут менять коммуникации, начнут делать берегоукрепление и благоустройство.