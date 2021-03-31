МЧС наградило энергетиков за содействие в ликвидации возгораний

В МЧС наградили энергетиков за содействие при ликвидации возгораний

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко наградил коллектив энергетиков Самарской сетевой компании в лице генерального директора предприятия Виля Мухаметшина юбилейной медалью «30 лет МЧС России» за продуктивное сотрудничество.

В ликвидации пожаров на объектах, подключенных к электроэнергии, непосредственное участие принимают специалисты компании. После получения сигнала о возгорании сотрудники оперативно-выездной бригады ССК незамедлительно прибывают на место пожара и полностью обесточивают объект, чтобы не допустить поражения электрическим током людей.

Также в 2020 году Самарская сетевая компания совместно с другими энергокомпаниями региона передала в дар правительству Самарской области мобильную электростанцию "Энергопоезд". Координировать работу этого оборудования планируется совместно с ГУ МЧС России по Самарской области, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку региона и принять участие в ликвидации любого инцидента с приостановкой энергоснабжения, вызванной чрезвычайной ситуацией.