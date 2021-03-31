Почта России доставит самарские саженцы садоводам по всей стране

Почта России готова к отправке рассады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта России начала доставлять посылки с саженцами одного из крупнейших в Самарской области питомников хвойных и декоративных растений - Садового центра Веры Глуховой. До конца мая планируют доставить несколько десятков тысяч саженцев. Порядка 80% отправлений - саженцы разных видов гортензий.

Сотрудники самарского питомника передают саженцы курьерам Почты России или привозят их в ближайшее почтовое отделение. После этого отправления доставляют в самарский магистрально-сортировочный центр. Оттуда растения для центральной и европейской части России доставят в Казанский логистический центр, а далее - в населенные пункты садоводов.

- Мы будем доставлять саженцы покупателям интернет-магазина питомника. Наиболее оптимальны для такого вида отправлений – услуги Почты России "Посылка онлайн" и "Курьер онлайн". Предприниматели часто делают выбор в пользу этих услуг, ориентируясь на стоимость и сроки доставки. Посылки можно отправлять партиями, они проходят приоритетную обработку в автоматизированных сортировочных центрах, а забрать их могут получатели из любого региона нашей страны», - отметил заместитель директора макрорегиона Волга АО "Почта России" по электронной коммерции Павел Сергеев.

В 2020-м году количество курьерских отправлений из Самарской области возросло на 23% по сравнению с предыдущим годом. Вызвать курьера можно через сайт Почты России, с приложения или по телефону 8 800 1 000 000.