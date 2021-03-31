В Самарской области на лечение и диагностику COVID-19 потратили 8,46 млрд рублей

Стало известно, сколько заплатили больницам, которые боролись с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на диагностику и лечение COVID-19 было выделено 8,466 млрд рублей из средств системы ОМС. Больше всего денег понадобилось на оплату труда врачей и работу клиник на лечение людей с среднетяжелым течением болезни в стационарных условиях. На это ушло 4 млрд рублей.

На лечение пациентов с тяжелым течением болезни израсходовали миллиард, на помощь пациентам в амбулаторных условиях потратили 184,7 млн рублей. Также в 2021 году за счет средств ОМС проводили ПЦР - исследования, всего сделали 516 тыс таких тестов, это обошлось бюджету ОМС в 541 млн рублей (стоимость одного теста - 1048 рублей).

За счет системы ОМС в минувшем году провели 82,681 тыс. компьютерных томографий, стоимость одного такого исследования 1986 рублей, которые выделялись из средств ОМС. Делали такие обследования пациентам с подозрением на пневмонию.

В ТФОМС Самарской области рассказали, что все это потребовало перераспределения средств. Например, на оплату услуг по лечению и диагностике коронавируса были направлены деньги, предназначавшиеся на диспансеризацию и профосмотры.

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