Диспансеризация в Самарской области в 2021 году снова стартовала

В самарских больницах ждут на диспансеризацию 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диспансеризация в Самарской области в 2021 году возобновилась с 26 февраля и сейчас идет полным ходом. Напомним, что в прошлом году ее приостанавливали из-за пандемии. Средства фонда ОМС, оказавшиеся незадействоваными, переправили на другие, более первостепенные задачи. Но теперь профилактическими осмотрами граждан снова занялись в полной мере.

- В первую очередь обращаем внимание на людей, которые на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями, в первую очередь это кардиология. К сожалению, этих пациентов стало больше в структуре смертности в прошлом году. Также речь идет об эндокринных заболеваниях. Этих людей приглашаем в первую очередь, - отметил директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов.

По данным фонда, в этом году подлежат диспансеризации 596 тыс человек, 273 тысячи - профосмотру. Напомним, что пройти диспансеризацию в Самарской области в 2021 году можно просто придя в свою клинику, лучше заранее записаться в регистратуре. Также на осмотр приглашают смс-сообщениями страховые компании.