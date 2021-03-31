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Общество31 марта 2021 18:26

Диспансеризация в Самарской области в 2021 году снова стартовала

В первую очередь с помощью диспансеризации в Самарской области в 2021 году намерены проверить тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В самарских больницах ждут на диспансеризацию 2021

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диспансеризация в Самарской области в 2021 году возобновилась с 26 февраля и сейчас идет полным ходом. Напомним, что в прошлом году ее приостанавливали из-за пандемии. Средства фонда ОМС, оказавшиеся незадействоваными, переправили на другие, более первостепенные задачи. Но теперь профилактическими осмотрами граждан снова занялись в полной мере.

- В первую очередь обращаем внимание на людей, которые на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями, в первую очередь это кардиология. К сожалению, этих пациентов стало больше в структуре смертности в прошлом году. Также речь идет об эндокринных заболеваниях. Этих людей приглашаем в первую очередь, - отметил директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов.

По данным фонда, в этом году подлежат диспансеризации 596 тыс человек, 273 тысячи - профосмотру. Напомним, что пройти диспансеризацию в Самарской области в 2021 году можно просто придя в свою клинику, лучше заранее записаться в регистратуре. Также на осмотр приглашают смс-сообщениями страховые компании.