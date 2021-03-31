Пятеро полицейский и глава района привлечены к ответственности после пожара в хостеле в Самаре

Четыре человека погибли на пожаре в нелегальном хостеле. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре прокуратура закончила проверку по факту пожара в хостеле, где погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Пожар произошел в ноябре прошлого года. Борьба с огнем продолжалась более 4,5 часов, в результате случившегося погибли четыре человека. Как стало известно в дальнейшем, в помещении жили трудовые мигранты.

По итогам проверки прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников полиции, которые должны были следить за пребыванием иностранных граждан на территории города. Также было вынесено представление главе администрации района за бездействие органов муниципального земельного контроля.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле прокуратуры.

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