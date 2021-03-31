Дмитрий Азаров призвал не загонять подростков в психологический тупик при подготовке к ЕГЭ

Глава региона призвал родителей и учителей создавать комфортные условия для учеников при подготовке к ЕГЭ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров порекомендовал родителям не загонять детей в психологический тупик во время подготовки к ЕГЭ в стремлении получить 100 баллов. Об этом шла речь во время круглого стола с родителями и учителями губернии.

Глава региона поделился личным опытом как отец двух дочерей. "В прошлом году ЕГЭ сдавала младшая дочь. Говорили: ты все знаешь, молодец. Как сдашь, так сдашь. Наверное, вот это самое главное - объяснить, что это не оценка человека, и уж точно никакой не приговор", - рассказал губернатор.

Он посоветовал родителям и учителям создавать комфортные психологические условия для учеников и напомнил, что на экзамене оценивают знания по конкретному предмету, а не самого человека. "Мы не оцениваем ребёнка, мы оцениваем его знания по конкретному предмету. И если что-то он знает недостаточно хорошо, ЕГЭ — лишь возможность выявить это и над этим еще поработать. Поэтому очень важно ребят, что называется, не перегреть", - считает Дмитрий Азаров.