В Самарской области создадут программу по модернизации пищеблоков школ

В регионе разработают долгосрочную программу по модернизации пищеблоков в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прорабатывается вопрос модернизации пищеблоков школ. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал на встрече с родителями школьников и педагогическим сообществом региона, которое прошло в режиме видеоконференции.

Участники встречи предложили разработать долгосрочную программу по модернизации пищеблоков, отметив, что техническая оснащенность школ необходимым кухонным оборудованием является важным аспектом организации качественного питания.

Дмитрий Азаров отметил, что такая инициатива уже прорабатывается. По его поручению министерство образования и науки региона завершает анализ оснащенности образовательных учреждений необходимым оборудованием и оценку объема средств, нужных на модернизацию пищеблоков.

- До конца первого полугодия мы такую программу утвердим, чтобы уже летом постараться начать обновление оборудования, дооснащение пищеблоков или их капитальный ремонт. Мы создадим четкую программу, ориентированную на конкретные сроки, – сказал губернатор.