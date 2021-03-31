Дмитрий Азаров предложил создать в регионе комиссию урегулирования конфликтов в школах

В Самарской области предлагают создать комиссию по урегулированию конфликтов в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил областному родительскому собранию создать специальную комиссию, которая займется урегулированием школьных конфликтов между учителями, учениками и их родителями. Такую инициативу глава региона озвучил на встрече с учителями и родителями школьников в среду, 31 марта.

«Уважение к учителю в последние годы выросло, в том числе, благодаря изменениям, происходящим в обществе в целом, нравственным основам, к которым мы возвращаемся, но конфликты все еще возникают. Родительские комитеты должны вставать на защиту учителей, не оставаться в стороне», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что родительское сообщество могло бы разбирать конфликты и выносить свой вердикт - стать третейским судьей. Благодаря совместной работе можно будет давать рекомендации педагогическим коллективам, а успешный опыт работы комиссии можно будет тиражировать на все школы Самарской области, а также, возможно, и в других регионах.