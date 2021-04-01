Апрель порадует жителей Самары теплой весенней погодой до +10 градусов

Самару прогреет весеннее солнце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре в первые дни апреля 2021 года. Самарцев ждет теплая весенняя погода, однако настроение может испортить небольшой дождь со снегом.

1 апреля в Самаре ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит +4…+9 градусов, ночью -1…+1. В этот день синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

2 апреля, в пятницу, в Самаре потеплеет до +10 градусов. Ночью также потеплеет, температура воздуха будет держаться в пределах +1…+3 градуса, также возможны осадки, преимущественно в виде дождя.

В субботу, 3 апреля, синоптики не обещают никаких осадков и сильного ветра. В этот, по-настоящему весенний день, воздух прогреется до +10 градусов, а ночью в Самаре похолодает до 0.