В Самаре с 1 апреля по 20 августа перекроют улицу Егорова от дома №8 до №22

Ремонтные работы продлятся до конца августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары временно ограничат движение по улице Егорова от дома №8 до №22. Об этом сообщили в городской администрации.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством ремонтных работ в период 00:00 1 апреля до 23:59 20 августа 2021 года будет ограничено движение транспорта по ул. Егорова на участке от дома № 8 до дома № 22, - сказано в сообщении.

Движение будет ограничено для автотранспорта, кроме спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Как сообщили в администрации, в период ограничений на участке будет выполняться комплексный ремонт, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жителей Самары просят с пониманием относится к временных ограничивающим мерам и заранее прокладывать свой маршрут.