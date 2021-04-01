В Самаре с 1 апреля по 20 августа перекроют улицу Егорова от дома №8 до №22

Ремонтные работы продлятся до конца августа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Куйбышевском районе Самары временно ограничат движение по улице Егорова от дома №8 до №22. Об этом сообщили в городской администрации.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством ремонтных работ в период 00:00 1 апреля до 23:59 20 августа 2021 года будет ограничено движение транспорта по ул. Егорова на участке от дома № 8 до дома № 22, - сказано в сообщении.
Движение будет ограничено для автотранспорта, кроме спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Как сообщили в администрации, в период ограничений на участке будет выполняться комплексный ремонт, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Жителей Самары просят с пониманием относится к временных ограничивающим мерам и заранее прокладывать свой маршрут.
Временная схема ограничения движения на улице Егорова