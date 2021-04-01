Жителя Самары лишили прав за сбитого на пешеходном переходе 14-летнего мальчика

ДТП произошло около половины девятого вечера Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 30 марта, на улице Воронежской произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Неизвестный водитель сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Ребенок самостоятельно обратился в больницу и сейчас он проходит реабилитацию.

- Водитель поговорил с пострадавшим пешеходом, но не оказав помощь травмированному ребенку, скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции, получив сообщение о происшествии, ориентировали на розыск водителя все наружные службы полиции. Инспекторы ДПС осмотрели место ДТП и изъяли записи с уличных камер. Позже была установлена марка автомобиля, цвет и регистрационный номер.

- Собственник транспортного средства рассказал, что его автомобиль арендует 30-летний местный житель. Арендатора автомобиля сотрудники полиции вызвали на рассмотрение правонарушения, составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», - рассказали полицейские.

Мировой судья судебного участка Промышленного района Самары назначил водителю наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год.