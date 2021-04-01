Спикер гордумы Самары предложил отнять у чиновников здания бывших детских садов и вернуть их детям

Алексей Дегтев предложил решение проблемы с дефицитом мест в детских садах

В Самарской городской думе состоялось заседание комиссии в сфере образования и молодежной политики, культуры, отдыха и спорта Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, которую возглавляет председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Спикер гордумы выдвинул предложение, как можно решить проблему с нехваткой мест в детских садах Самары.

Алексей Дегтев в своем выступлении отметил, что власти города делают многое для развития системы образования, однако до сих пор ощущается острая нехватка мест в детских садах Самары.

- Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются уже существующие, открываются дополнительные места для детей ясельного возраста. Если на окраинах и в отдаленных районах есть свободные земельные участки потенциально пригодные для строительства образовательных учреждений, то в центре города их почти не осталось, - отметил Алексей Дегтев.

В качестве решения проблемы депутат предложил вернуть здания бывших детских садов, которые в 90-е, во времена снижения рождаемости, были переданы разным федеральным организациям и учреждениям. По мнению политика, возвращение зданий к изначальному предназначению поможет решить проблему с дефицитом мест.