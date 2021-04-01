В Самаре военный хирург брал взятки с призывников за уклонение от армии

За 8 эпизодов военный врач получил 780 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении врача-хирурга военно-врачебной комиссии, который получал денежное вознаграждение за постановку недействительных диагнозов.

- В период с 2017 по 2020 год подозреваемый получил 780 тысяч рублей за постановку недействительных диагнозов, которые освобождают от военной службы в рядах российской армии, восьми призывникам, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время установлено 8 эпизодов противоправных действий врача ВВК военного комиссариата Ленинского, Куйбышевского, Самарского, Октябрьского районов города Самары. Расследование уголовного дела продолжается.