В Самаре ракета на проспекте Ленина засветится синим цветом 2 апреля

Ракета будет подсвечена синим всю ночь Фото: администрация Самары

2 апреля во многих странах мира проходит акция «Зажги синим», которая организуется поддержку детей и взрослых с расстройством аутистического спектра. Акция была запущена в 2005 году, ежегодно в этот день здания и объекты по всему миру освещаются синим цветом. В основном подсвечиваются памятники истории и культуры и другие исторически ценные сооружения. Самара принимает участие в акции «Зажги синим» второй раз.

- 2 апреля 2021 года будет организована подсветка синим цветом ракеты-носителя «Союз» муниципального музейно-выставочного комплекса «Самара космическая», - сообщили в администрации Самары.

Как сообщили в МП «Самарагорсвет», синяя подсветка будет включена вечером, вместе с уличным освещением, и проработает до утра.

Любой желающий может присоединиться к всемирной акции в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями. Для этого можно подсветить синей лампой или гирляндой свое окно или просто в этот день одеться в синее. Расскажите своим близким об акции и аутизме, кроме того можно написать тематический пост в социальных сетях.