В Самарской области самозанятые смогут подать заявку на кредит через Госуслуги

Разработку мер поддержки для самозанятых в регионе курирует минэкономразвития

Самозанятые в Самарской области получат возможность оформить льготный кредит на портале «Госуслуги». Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- В настоящее время в регионе свыше 50 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. самозанятым доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трёх лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдаёт такие кредиты АО «МСП банк», - рассказал Дмитрий Богданов.

Кроме того, новый документ федерального правительства также коснулся доступа представителей малого и среднего бизнеса к некоторым мерам поддержки. Предприниматели смогут через «Госуслуги» получить льготное лизинговое финансирование.

Также онлайн можно будет получить выписки из реестра финансовых транзакций. Такой документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации. Еще через портал можно получить выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ, госреестра микрофинансовых организаций.