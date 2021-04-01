В Сызрани мужчина разобрал стену чужого гаража, чтобы украсть колеса

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли кражу в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани, во время патрулирования городских улиц, сотрудники Росгвардии заметили комплект автомобильных колес, лежащих около одного из гаражей в ГСК на улице Рижской. Ворота бокса были заперты, а кирпичная стена проломлена.

- Росгвардейцы обследовали гаражный массив и заметили мужчину, у которого спецовка была в машинном масле и со следами побелки. Во время опроса, задержанный заметно нервничал и в итоге признался, что хотел похитить колеса, для чего и разобрал стену чужого гаража, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы вызвали к месту происшествия коллег из полиции. В отношении задержанного 1987 года рождения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Если бы мужчине удалось осуществить задуманное, то ущерб собственнику автомобильных шин составил бы почти 50 тысяч рублей.