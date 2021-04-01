Коронавирус в Самарской области 1 апреля: 199 человек заболели, 9 скончались

Заболевших меньше, смертей больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в регионе коронавирусом заболели 55 930 человек.

Из числа инфицированных, 52 644 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе диагноз был снят у 201 человека за прошедшие сутки.

В Самарской области ежедневно регистрируется большое количество умерших, которые болели коронавирусом. Так, за минувшие сутки скончались еще 9 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 1 107 летальных случаев.