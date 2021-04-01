Самарцам предлагают изобразить улыбку Гагарина или поцелуй космонавта с кинозвездой

Вот такую фотографию хотели бы повторить многие мужчины

Жителей Самары приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвященном юбилею полета первого человека в космос. Для этого нужно скопировать одну из самых известных фотографий с Юрием Гагариным и изобразить его улыбку, либо поцелуй с кинозвездой Джиной Лолобриджидой. Также из доступных сюжетов "Визит во Францию" и "Гагарин с клюшкой".

Тем, кто сделает лучшую реплику на эти фотосюжеты, достанется награда: возможность побывать на экскурсии в музее "Самара космическая" и музеях РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов".

Работы принимают до 15 апреля 2021 года. Участвовать могут все жители Самары, для тех, кому меньше 18 лет, нужно письменное согласие родителей. Фотографии просят отправлять по адресу samarakosmicheskaya@gmail.com (с пометкой Фотоконкурс «Знаете, каким он парнем был!»). Также нужно приложить заполненную заявку участника.

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