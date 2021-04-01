Самарские пожарные спасли молодого мужчину из квартиры, объятой пламенем

Погибших и пострадавши нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, около десяти часов вечера, пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Солнечной, 5. Для ликвидации возгорания к месту пожара было направлено 14 человек личного состава и 4 единицы спец техники.

- Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, горели домашние вещи. В квартире находился 31-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Мужчину спасли, пожар был потушен в течение часа. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, а также оценивается причиненный ущерб.