Эксперт рассказал, что может остановить рост цен на мясо птицы

В последние годы курятина стала в большей степени экономически доступна для населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал порталу NEWS.ru, что может стабилизировать рост цен на мясо птицы в России. По его мнению, при определенных условиях в этом поможет увеличение доли экспорта.

- Наша страна уже вышла на самообеспечение мясом птицы, но при этом рост потребления замедлился. Поэтому для дальнейшего развития отрасли необходимо увеличивать экспортные поставки, - считает эксперт.

В настоящее время крупнейший экспортный рынок для России – Китай. Согласно оценке «АБ-Центр», в 2020 году поставки курятины в Китай составили 145 тысяч тонн. Для сравнения: в 2019 году — 63 тысячи тонн. Плугов считает, что динамика мировых цен на мясо определяет, в какую сторону сдвинутся цены на внутреннем рынке.

- Наращивание поставок за рубеж в свою очередь стимулирует развитие отечественного производства — за счёт расширения объёмов производства, такого эффекта «масштаба» цена для российского потребителя может даже снижаться, — пояснил эксперт.

Однако он отметил, что возможен и обратный эффект – если цена на мировом рынке поднимется, то и в России цены подскочат.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 марта 2021 года мясо кур подорожало на 1,5%. При этом в некоторых регионах рост достигал 7,7%. С начала года рост составил 12,1%. Эксперты связывают это с девальвацией рубля, подорожанием комбикорма и снижением предложения из-за птичьего гриппа.