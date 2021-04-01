Самарцы пожаловались на заснеженные лестницы под площадью Славы

Алексей Морозов опубликовал фото заснеженной площади Славы в своем твиттере Фото: СОЦСЕТИ

Самарский общественник Алексей Морозов пожаловался на содержание площади Славы. Блогер опубликовал фотографии, на которых видно, как на видном городском объекте не убраны от снега лестницы.

- Завтра 1 апреля, а площадка под площадью Славы в снегу, лестницы в снегу. Содержания нет, мы видим, что нет. Это очень странно выглядит. Плитка вздуется, - написал Алексей накануне.

На претензии горожанина уже ответили.

- В зимний период для движения пешеходов по склону от площади Славы к Волжскому проспекту используется только часть лестниц и пешеходных дорожек, очистка которых осуществляется ежедневно. Амфитеатр и ведущие к нему лестницы находятся на консервации, - отметила Надежда Минаева, представитель ГКУ СО «СЭЗиС», занимающегося обслуживанием участка.

По словам Надежды, сейчас территория амфитеатра ежедневно очищается от снега и наледи по мере оттаивания, производится ворошение сугробов механизированным способом. К концу недели все лестницы будут введены в эксплуатацию.