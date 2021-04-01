Бизнесмен из Самары не выплатил налогов на 65 миллионов рублей и угодил в колонию

Следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы мужчине вынесли приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор директору ООО "Телеком-Альянс" Вячеславу Теплых. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

- Установлено, что с 2014 по 2016 год мужчина уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 65 миллионов рублей. Он предоставлял налоговые декларации, в которых были включены ложные сведения, - сообщили в СУ СК Росии по Самарской области.

Дело рассматривали в Самарском районном суде. Теплых признали виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Срок отбывать злоумышленник должен в колонии общего режима.

Следователи добавляют, что первоочередной целью в раскрытии таких преступлениях является не изоляция преступника от общества, а возвращение украденных денег в государственную казну.