Самарские больницы получили 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов

ФАПы - это универсальные больницы на колесах

1 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат госдумы Виктор Казаков передали 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям региона. Поставка ФАПов стала возможной благодаря работе властей в области развития здравоохранения и отстаиванию интересов губернии на федеральном уровне.

Отметим, что деятельность в этом направлении ведется активная. Только в 2020, непростом году, местные больницы получили десятки новых машин для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Серьезно обновился парк скорой помощи, отремонтированы поликлиники, закуплено самое новое оборудование для сельских и городских медучреждений.

- В этом году мы строим новые корпуса поликлиники ФМБА в Самаре и Тольятти. Уверен, приступим и к строительству новых корпусов в инфекционных больницах на территории городского округа Самара, должны закончить больницу в Сызрани. Таких темпов, такой поддержки наше здравоохранение не знало давно, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Модернизация системы здравоохранения продолжится и в последующие годы. До 2025 года в Самарской области планируется построить 6 поликлиник. У 3 объектов ЦРБ будет закончена реконструкция. Также в планах возвести 98 модульных зданий медицинского назначения: 73 фельдшерско-акушерских пункта, 11 офисов врачей общей практики, 9 врачебных амбулаторий, 5 клинико-диагностических отделений.

19 мобильных ФАПов, поступивших в распоряжение медиков, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. Они будут использоваться и в период активной прививочной кампании - это отличный передвижной пункт для вакцинации.

- Таким образом, у нас на территории области будет 164 пункта вакцинирования. И мы готовы очень оперативно проводить вакцинирование населения по всей территории региона, наращивать темпы, лишь бы вакцины нам вовремя поступали, - отметил глава региона.

ФАПы будут распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и Нефтегорской районными больницами.