Найденного мертвым в Самаре 17-летнего парня могли довести до самоубийства

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах смерти 17-летнего парня, тело которого нашли возле жилого дома на улице Ташкентской 30 марта. По версии правоохранителей, к гибели подростка могут иметь отношение другие люди.

- 31 марта возбуждено уголовное дело по факту доведения юноши до самоубийства. С места происшествия изъяты личные вещи погибшего, ведется работа с его окружением, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемых у стражей порядка пока нет. Расследование уголовного дела продолжается.