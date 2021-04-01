Самарец пытался передать взятку в 150 тыс. за права и удостоверение для управления судами

В Самаре мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя, который пытался передать взятку за водительские права и удостоверения управления маломерными судами. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый прямо на улице в Промышленном районе города Самары получил 151 тысячу рублей от мужчины, пообещав передать деньги сотрудникам МЧС и ГИБДД. За это мужчина обещал знакомому выдать водительские права категорий A, B и C, а также удостоверения на право управления маломерным судном. Экзамены при этом никто сдавать не собирался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд Промышленного района для рассмотрения.