В расположение "Крыльев Советов" вернулись игроки, сыгравшие за сборные

С командой тренируется Сергей Корниленко

В расположение самарских "Крыльев Советов" вернулись игроки, сыгравшие за сборные.

Очередную тренировку команда проводила на стадионе "Металлург", к ней присоединились футболисты, вернувшиеся из расположения сборных. Вратарь Иван Ломаев получал вызов в молодежную сборную страны, Сафаа Хади играл за сборную Ирака, а Дмитрий Прищепа - за молодежную сборную Беларуси.

Сейчас самарцы готовятся к матчу с "Текстильщиком", который пройдет на "Самара Арене". До этого матчи весенней части сезона "Крылья" провели на "Металлурге", поскольку на арене треснули балки.

Ранее объявили, что на матч с "Текстильщиком" начали продавать билеты.