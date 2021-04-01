В Самарской области в каждом районе и городе созданы общественные советы по межнациональным отношениям

Дмитрий Азаров предложил составить список поселений, где организациям нужна помощь по приобретению техники для более эффективной работы

В Самарской области в текущем году завершена работа по формированию советов по межнациональным отношениям в муниципалитетах. Такая работа была начата осенью прошлого года и завершилась в январе текущего.

В Самарской области сегодня проживают представители 157-ми национальностей, в то время как в России – 193-х.

В работу по созданию советов включились все руководители национально-культурных объединений губернии. Всего создано около 150 организаций на местах. Деятельность этих общественных структур призвана усилить и активизировать работу по сохранению культурного многообразия, укреплению межнационального мира и согласия.

Для более эффективной работы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил составить список поселений, где организациям нужна помощь по приобретению техники для обеспечения более качественной связи, чтобы работать в актуальном сейчас онлайн-формате.

- Наше общее достояние – это уникальные традиции, культура, обычаи народов, которые веками живут в Поволжье, на Самарской земле. Укрепление межнационального согласия, сохранение самобытных национальных культур – один из наших безусловных приоритетов. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной политики России», - сказал Дмитрий Азаров.