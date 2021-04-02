В начале апреля в Самарской области будет дождливая погода

В пятницу в Самаре будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале апреля ожидается дождливая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, под влиянием фронтальных разделов циклона местами в регионе выпадут осадки и усилится ветер, но температура при этом повысится.

Пока остается большой суточный контраст температур - ночью местами возможно до -12 градусов, а днем - до +11.

В пятницу, 2 апреля, в Самаре ожидается до +10 градусов, по области - до +11. Осадков не прогнозируют ни в пятницу, ни в субботу, а в воскресенье может пройти дождь и мокрый снег.