Самарский биатлонист выиграл гонку преследования на чемпионате России

Самарский биатлонист оказался быстрее всех на чемпионате страны в Ханты-Мансийске

Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Латыпов выиграл на дистанции в 12,5 км, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Ставший вторым Матвей Елисеев уступил Латыпову 13,3 секунды.

Днем ранее в спринтерской гонке на 10 км Латыпов заработал бронзовые награды.

Биатлонист из Самарской области входит в состав национальной сборной страны по биатлону. Ранее он выиграл "серебро" на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, уступив лишь французу Симону Дитье.