В самарских школах нарушали права учеников

В самарских школах нарушали права детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нарушались права учеников в двух городских школах. Многочисленные нарушения нашли в школах №11 и №116, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В первой выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации как процесса обучения, так и отдыха детей. Во второй нашли нарушения при организации питания.

Кроме того, в 116-й школе не предпринимались меры для ремонта помещений – нужно было ставить новые окна в коридорах, восстанавливать отделку полов в гимнастическом зале, проводить ремонт в коридорах, санузлах и учебных классах, а в гардеробных нужно было делать шкафчики.

Как выяснили в прокуратуре, в руководстве школы своевременные меры не принимали, а в городском департаменте образования не рассматривали поступившие запросы о выделении средств. Деньги на ремонт в итоге так и не получены.

В адрес главы администрации Самары прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Прокуроры контролируют, как исправляются выявленные нарушения.