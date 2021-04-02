В Самарской области ежедневно находят по 200 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 202 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе снизилось и стабилизировалось количество вновь выявляемых заразившихся. Если зимой каждый день находили по 300 новых случаев, то сейчас - порядка двухсот.

Всего в регионе заразились 56 132 человека, из которых выздоровели 52 863. За прошедшие сутки выписались 219 человек.

В Самарской области по-прежнему много смертельных случаев. Только за прошедшие сутки умерло 10 заразившихся, а всего с коронавирусом не справились 1 117 человек.

В целом по стране 8 792 новых случаев заражения коронавирусом в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии заболели 4,56 млн человек.