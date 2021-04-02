В Самарской области продлили коронавирусные больничные листы для пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили больничные по коронавирусу для работающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Таким образом, Фонд социального страхования продолжит оплачивать больничные листы для пенсионеров, которые должны находиться на самоизоляции. Больничный по коронавирусу продлили до 14 апреля.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились более 50 тыс. человек. По-прежнему фиксируют много смертельных случаев, в основном у пожилых граждан. Они продолжают находиться на самоизоляции.