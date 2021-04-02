Новый офис Россельхозбанка открыли в Самаре

В Самаре торжественно открыли новый офис Россельхозбанка

В Самаре 1 апреля открыли новый офис Росссельхозбанка. Он расположился по адресу ул. Ново-Садовой, 207.

Региональный филиал банка действует на территории Самарской области с сентября 2000 года. Сейчас работают 4 операционных и 19 дополнительных офисов, в которых трудятся 437 человек. Клиентами филиала являются более 3 тыс. юридических лиц и 80 тыс. физических лиц.

- Мы оказываем поддержку не только предпринимателям агропромышленного комплекса, участвуем во всех федеральных программах по поддержке юридических и физических лиц, - рассказал директор регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

В церемонии открытия принимали участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Открытие новых площадок и офисов говорит о развитии: увеличивается количество сотрудников, увеличиваются объемы работы. В регионе банки предоставляют возможность развития малому и среднему бизнесу, поддерживая и предоставляя средства на инвестиционные цели. Открытие нового офиса Россельхозбанка сочетается с созданием новых рабочих мест. Таким образом, помимо основной деятельности по кредитованию, банк становится крупным работодателем, - сказал министр.