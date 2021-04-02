"Лада Гранта" стала самой популярной моделью "АвтоВАЗа" в марте

"Гранта" стала самой популярной моделью "АвтоВАЗа" в марте

"Лада Гранта" стала самой популярной моделью "АвтоВАЗа" по продажам в марте текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автозавода.

В марте тольяттинский производитель реализовал 33 779 автомобилей. Самой популярной стала модель "Гранта" - продано 12 686 машин. На втором месте "Веста" - 8 779 продаж. На третьем месте с результатом в 3 888 проданных автомобилей модель "Ларгус".

За первый квартал текущего года "АвтоВАЗ" продал 83 908 автомобилей, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.