Самарская область примет участие в социальных акциях в поддержку людей с аутизмом

Самарский регион организует ряд социальных акций

Самарская область примет участие в социальных акциях во Всемирном месеце информирования об аутизме. Кампания, посвященная проблемам аутизма, является частью большого движения по созданию в Самарской области инклюзивной среды.

- Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, – это наша важнейшая задача, - не раз отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, 2 апреля 2021 года, в Самара присоединится к социальной акции «Зажги синим». Монумент Ракета на проспекте Ленина будет подсвечена синим цветом. Такая акция проводится более в 600 городах 45 стран мира.

Тольятти также присоединится к всемирной акции. В зданиях городских библиотек зажгутся синие огни. В Сызрани на улицах города прохожим будуи раздавать синие воздушные шары и памятки с информацией об аутизме. Другие населенные пункты Самарской области также не останутся в стороне и примут участие в акции «Зажги синим». Синим цветом будут подсвечены местные достопримечательности и знаковые объекты, а также пройдут информирующие мероприятия, социальные акции, привлекающие внимание к теме: выставки рисунков детей с аутизмом, круглые столы со специалистами реабилитационных центров, классные часы в школах, тематические занятия в детских садах.

Кроме того, в регионе магазины, супермаркеты и точки быстрого питания присоединятся к акции «Гораздо молча». В рамках акции, 2 апреля, предлагается убавить или выключить музыку и отказаться от ярких световых вспышек. Именно тихая обстановка является комфортной для людей с аутизмом.

Также в Самарской области пройдут инклюзивные фестивали, круглые столы, конференции и другие мероприятия, которые посвящены поддержке людей с расстройством аутистического спектра.